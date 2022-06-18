Многофункциональный спортивный кластер появится в будущем парке «Яуза»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с созданием современного многофункционального спортивного кластера в будущем парке «Яуза» на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Сейчас в состав спортивной зоны на Широкой улице входят площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка. Но их не хватает для посетителей этой части парка — конструкции и оборудование устарели, — отметил он.

При этом заммэра дополнил, что столичные власти приняли решение разнообразить функциональное назначение этого пространства, превратив его в современный спортивный кластер общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Основной точкой притяжения, как уточняется, станет памп-трек — специальная велосипедная трасса с участками разной геометрии и формы.

Напомним, что столичные службы начали работы, связанные с обновлением спортивной зоны вдоль Извилистого проезда, в рамках реабилитации нового участка будущего парка «Яуза» — от Широкой до Енисейской улицы. В ходе работ они обновят скейт-парк. После реконструкции его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров.