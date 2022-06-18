Сечин заявил, что Европа совершает энергетическое самоубийство

Фото: Администрация президента РФ

Введение антироссийских санкций является энергетическим самоубийством для Европы, проигрывающей Соединенным Штатам свою субъективность и конкурентоспособность. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

— Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов, — отметил он.

При этом глава компании добавил, что отказ от российской нефти привел к росту цен на энергоресурсы в Европе. По его словам, теперь цены в регионе стали самыми высокими в мире. В связи с этим европейские страны утратили субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США, цитирует Сечина РИА Новости.

Также стало известно, что европейские страны начали использовать запасы природного газа, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, из-за сокращения поставок из России. Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции. Это связано с решением российской компании «Газпром» приостановить работу газовых турбин Siemens из-за проблем с их ремонтом.