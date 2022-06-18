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Столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний

Араз Салехов
Город
Столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные власти выделили около 46 миллиардов рублей для поддержки компаний, на общую сумму 19,8 миллиарда рублей поддержку получили уже 4,5 тысячи организаций. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.

— Среди мер антикризисной поддержки, действующих в столице, наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются перенос платежей по аренде городского имущества и земельных участков, а также программы льготного кредитования для бизнеса. За два с половиной месяца более 750 организаций, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), получили отсрочку платежей за аренду столичной недвижимости на общую сумму свыше 10,5 миллиарда рублей, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что почти трем тысячам организаций МСП предоставили льготные кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, а также кредиты по факторингу. По его словам, общий объем субсидирования составил 2,1 миллиарда рублей.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что на сегодняшний день в городе принято более 70 системных, регуляторных и финансовых мер поддержки экономики.

Накануне заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий с начала 2022 года. По его словам, общая площадь объектов превышает 570 гектаров.

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