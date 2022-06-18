Андрей Бочкарев рассказал о начале установок металлических арок на станции «Рижская» БКЛ метро

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Рижская Карта всех событий

Специалисты начали работы, связанные с установкой главного архитектурного элемента платформенного участка — металлических арочных порталов на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Порталы будут служить проходами между центральным залом станции и боковыми платформами. Первый опытный образец пилонов из нержавеющей стали уже смонтирован. Всего их будет 16 штук — по восемь с каждой стороны, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что на кромках арок установят светодиодные светильники, подчеркивающие их изящную форму, а вдоль пилонов разместят скамьи для отдыха пассажиров. По его словам, архитектурный облик «Рижской» обусловлен расположением рядом с Рижским вокзалом, что дало проектировщикам идею использовать схожие элементы железнодорожной станции.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь уточнил, что работы по проекту идут как на станции, так и вестибюле, а также в зоне пересадки на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Также стало известно о появлении подземного пешеходного перехода в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово». В частности, в рамках проекта специалисты продлят существующий подземный пешеходный переход под Лианозовским проездом до Дубнинской улицы, построят дополнительный выход из существующего подземного пешеходного перехода к остановке общественного транспорта со стороны Лианозовского проезда.