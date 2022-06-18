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Тоннель на Калужском шоссе в ТиНАО капитально отремонтируют

Араз Салехов
Город
Тоннель на Калужском шоссе в ТиНАО капитально отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект, связанный с капитальным ремонтом тоннеля на Калужском шоссе. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для обеспечения функционирования тоннеля капитальный ремонт будет производиться на отдельных участках поочередно. Работы по капитальному ремонту тоннеля будут проводиться поэтапно, с выходом на проезжую часть основного хода и дублеров Калужского шоссе, а также самого тоннеля, с сохранением движения на каждом этапе проезда, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

При этом она добавила, что в ходе работ специалисты установят временные дорожные знаки и пластиковые блоки. Также они проведут частичный демонтаж декоративных панелей вентилируемого фасада тоннеля с заменой отдельных дефектных элементов, инъектирование мест протечек в швах железобетонных конструкций и ремонт деформационных швов.

Тоннель расположен недалеко от пересечения с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в поселении Сосенском Новомосковского административного округа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении капитального ремонта педиатрического корпуса № 1 столичной Морозовской больницы. Его собираются завершить в сентябре этого года.

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