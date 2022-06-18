Украинские террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева

Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовав для этого взрывное устройство. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.

— Сегодня украинскими террористами совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, — отметил он.

При этом источник добавил, что пострадавший сейчас находится в госпитале. По его словам, жизни мужчины ничего не угрожает. Террористы, как уточняется, установили взрывное устройство на месте парковки его личного автомобиля, сообщает РИА Новости.

Также стало известно о теракте на подстанции в Бердянске. Замглавы ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов уточнил, что из-за подрыва на подстанции в ряде районов города отключено электричество. По его словам, теракты направлены именно против мирных жителей, а не чиновников или военных.

Член главсовета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские спецслужбы сменили тактику в Запорожье и запугивают население путем диверсий и терактов. Чиновник напомнил, что ранее украинская сторона пыталась запугивать мирное население обстрелами, однако российские ПВО сбивали все вражеские объекты.