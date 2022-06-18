Собянин рассказал о демонтаже незаконно возведенных объектов в городе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 июня, рассказал о работе, связанной с демонтированием незаконно возведенных объектов в городе.

— Эти незаконные здания не только портили архитектурный облик нашего города, но и угрожали жизни и здоровью его жителей. Ведь часто их возводили с нарушением строительных норм и правил, — отметил он.

Глава города уточнил, что освобожденные территории можно использовать для благоустройства Москвы. В частности, там можно разместить газоны, прогулочные зоны и детские площадки. Помимо этого, на таких территориях идет активное строительство парковочных зон или же крытых круглогодичных ярмарок.

Мэр в своем Telegram-канале заявил, что в столице менее чем за десять лет работы демонтировали незаконные постройки, общая площадь которых достигает 22 стадионов «Лужники».

Напомним, что 12 июня самовольно возведенный второй этаж административного здания был демонтирован в столичном районе Соколиная Гора. Уточняется, что надстроенный второй этаж был возведен на административном здании 1928 года постройки.

Кроме того, Собянин рассказал о внедрении в московском транспорте системы быстрых платежей. Так, сейчас в тестовом режиме работает опция оплаты по QR-коду почти в 80 кассах всех открытых станций БКЛ, а также пополнения парковочного счета в приложении «Парковки России».