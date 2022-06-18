ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Собянин рассказал о демонтаже незаконно возведенных объектов в городе

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о демонтаже незаконно возведенных объектов в городе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 июня, рассказал о работе, связанной с демонтированием незаконно возведенных объектов в городе.

— Эти незаконные здания не только портили архитектурный облик нашего города, но и угрожали жизни и здоровью его жителей. Ведь часто их возводили с нарушением строительных норм и правил, — отметил он.

Глава города уточнил, что освобожденные территории можно использовать для благоустройства Москвы. В частности, там можно разместить газоны, прогулочные зоны и детские площадки. Помимо этого, на таких территориях идет активное строительство парковочных зон или же крытых круглогодичных ярмарок.

Мэр в своем Telegram-канале заявил, что в столице менее чем за десять лет работы демонтировали незаконные постройки, общая площадь которых достигает 22 стадионов «Лужники».

Напомним, что 12 июня самовольно возведенный второй этаж административного здания был демонтирован в столичном районе Соколиная Гора. Уточняется, что надстроенный второй этаж был возведен на административном здании 1928 года постройки.

Кроме того, Собянин рассказал о внедрении в московском транспорте системы быстрых платежей. Так, сейчас в тестовом режиме работает опция оплаты по QR-коду почти в 80 кассах всех открытых станций БКЛ, а также пополнения парковочного счета в приложении «Парковки России».

демонтаж объектов Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте