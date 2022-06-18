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Минобороны сообщило об уничтожении хранилищ топлива для ВСУ в Кременчуге и Лисичанске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении хранилищ топлива для ВСУ в Кременчуге и Лисичанске
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России ликвидировали украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе, — цитирует его РИА Новости.

Также стало известно об уничтожении штаба батальона «Азов» рядом с поселком Песочин под Харьковом с помощью ракет высокой точности. Так, за 24 часа национальная армия поразила 18 районов сосредоточения живой силы и вооружений ВСУ, а также 10 огневых позиций вражеских артиллерийских и минометных батарей.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения рядом с поселками Спорное и Выемка в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, в военном ведомстве сообщили, что сотрудники лаборатории в Харьковской области с 2019 по 2021 год проводили испытания высокоактивных нейромодуляторов над пациентами психиатрических клиник. Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одним из организаторов опытов над людьми являлась гражданка США Линда Опорто Аль-Харун.

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