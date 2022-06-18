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Собянин поздравил с днем рождения худрука Малого театра Соломина

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Город
Собянин поздравил с днем рождения худрука Малого театра Соломина
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя Государственного академического Малого театра (ГАМТ) России Юрия Соломина.

— Легендарный актер, режиссер и педагог, вы вносите огромный вклад в развитие отечественного искусства. Возглавляемый вами Малый театр бережно хранит и приумножает славные традиции русской сцены, обогащает репертуар новыми классическими постановками, которые завоевывают сердца зрителей театральной Москвы и России, — написал глава города.

В поздравительной телеграмме Собянин подчеркнул, что несколько поколений зрителей выросло на фильмах именинника. Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года.

Он исполнил главные роли в таких картинах, как «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», а также «ТАСС уполномочен заявить…», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин вручил москвичам государственные и городские награды. Так, он отметил вклад доктора медицинских наук, хирурга и первого заместителя главврача по медицинской части Боткинской больницы Зураба Багателию.

Малый театр Сергей Собянин Поздравления
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