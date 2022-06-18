Почти 500 гектаров земли освободили в Москве от нелегальных построек

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Менее чем за десять лет в городе освободили 477 гектаров земли от нелегально возведенных строений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 июня.

— Эти незаконные здания не только портили архитектурный облик нашего города, но и угрожали жизни и здоровью его жителей. Ведь часто их возводили с нарушением строительных норм и правил, — сказал глава города.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что площадь освобожденной территории сопоставима с 37 парками «Зарядье», 191 зданием Большого театра, 281 Московским планетарием и 398 Государственными Третьяковскими галереями.

На месте нелегальных построек специалисты строят важные социальные объекты, общедоступные бесплатные автостоянки и зеленые зоны отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 июня стало известно, что в трех столичных районах вместо незаконных строений построили детские площадки. Так, детский городок появился по адресу Коптевский бульвар, владение 18а.