Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Детские площадки появились на месте незаконных строений в трех столичных районах

Араз Салехов
Город
Детские площадки появились на месте незаконных строений в трех столичных районах
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Вместо незаконных строений в трех столичных районах построили детские площадки. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— Городские территории, освобожденные от самовольных построек, активно благоустраиваются. Наглядным примером этого является участок в районе Коптево на севере столицы: там на месте незаконного объекта оборудовали городок с игровым комплексом для детей младшего возраста и спортивными площадками для ребят постарше. Также появилась зона отдыха, а для удобства родителей действует фермерский павильон, — рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Специалисты в разное время обнаружили незаконные строения на севере, северо-западе и юго-востоке столицы. Глава ведомства уточнил, что самовольно возведенные объекты были демонтированы, на их месте построили общественные пространства для семей с детьми.

В частности, детский городок появился по адресу Коптевский бульвар, владение 18а. Также была благоустроена территория напротив дома 15 на улице Берзарина, там построили детскую площадку с лавочками и фонтаном, а для подростков, в свою очередь, возвели скейт-парк, который в зимнее время переоборудуют под хоккейное поле.

Помимо этого, сквер для отдыха и прогулок с детьми появился по адресу Ставропольская улица, дом 38/2.

Госинспекция Детские площадки Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте