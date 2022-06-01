Детские площадки появились на месте незаконных строений в трех столичных районах

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Вместо незаконных строений в трех столичных районах построили детские площадки. Об этом в среду, 1 июня, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— Городские территории, освобожденные от самовольных построек, активно благоустраиваются. Наглядным примером этого является участок в районе Коптево на севере столицы: там на месте незаконного объекта оборудовали городок с игровым комплексом для детей младшего возраста и спортивными площадками для ребят постарше. Также появилась зона отдыха, а для удобства родителей действует фермерский павильон, — рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Специалисты в разное время обнаружили незаконные строения на севере, северо-западе и юго-востоке столицы. Глава ведомства уточнил, что самовольно возведенные объекты были демонтированы, на их месте построили общественные пространства для семей с детьми.

В частности, детский городок появился по адресу Коптевский бульвар, владение 18а. Также была благоустроена территория напротив дома 15 на улице Берзарина, там построили детскую площадку с лавочками и фонтаном, а для подростков, в свою очередь, возвели скейт-парк, который в зимнее время переоборудуют под хоккейное поле.

Помимо этого, сквер для отдыха и прогулок с детьми появился по адресу Ставропольская улица, дом 38/2.