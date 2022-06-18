Пуртов: Гибкие навыки станут одним из важных требований к кадрам для новой экономики Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Гибкие навыки станут важнейшим требованием к кадрам для новой экономики столицы. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в субботу, 18 июня.

— Одним из ключевых запросов работодателей практически всех отраслей Москвы является запрос на владение soft skills — гибкими навыками. Сегодня они составляют около 37 процентов в перечне требований к соискателям на рынке труда, — сказал представитель мэрии.

Соответствующее заявление он сделал на полях Международного молодежного экономического форума. Так, самый высокий запрос на soft skills наблюдается в политике и общественных специальностях — до 42 процентов, в менеджменте и маркетинге — около 40 процентов, в экономике и финансах — около 36 процентов, а также в математике и IT-секторе — 34 процента.

Для экономики Москвы наиболее актуальными являются такие навыки, как умение находить комплексное решение проблем, аналитическое и инновационное мышление, а также способность к активному обучению. Кроме того, в списке находятся умение применять обучающие стратегии, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и гибкость, добавил Пуртов.

Столичная экономика, как уточняется, делает акцент на развитии перспективных научных и технологических областей, креативных индустрий, повышении качества жизни, развитии городской экосреды и сферы услуг. При этом происходит переосмысление традиционного карьерного пути.

Так, фриланс и частное предпринимательство все чаще выступают альтернативой непрерывному стажу работы по найму. Облик Москвы в перспективе до 2050 года будут, в частности, определять малый и средний бизнес, включая самозанятость.

— В условиях глобальной перестройки экономики и стремительного развития технологий спектр востребованных профессий быстро меняется, поэтому молодым специалистам надо постоянно учиться и быть готовым сменить профессию несколько раз за свою жизнь. Эти изменения затрагивают не только людей, но и саму систему переподготовки кадров, которая должна быть готова создавать актуальные программы в короткие сроки и с максимальной гибкостью, — сказал Пуртов.

Уточняется, что в столице реализуется ряд карьерных программ для студентов последних курсов и выпускников вузов. Данные инициативы позволяют им попробовать себя в новой профессии, приобрести навыки, а также получить возможность начать карьерный путь в правительстве Москвы. Молодые специалисты располагают большими возможностями: это не только карьерный рост на госслужбе, в корпоративном секторе или частном предпринимательстве, но и финансовые перспективы.

Так, наиболее высокооплачиваемыми сферами столичной экономики по итогам первого квартала стали финансы и страхование, информационные технологии, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. Размер среднемесячной заработной платы в них превышает средний уровень по городу на 80, 58 и на 32 процента соответственно.

Крупнейший рост заработной платы в Москве фиксируется именно в сфере информационных технологий. По сравнению с январем-мартом 2021 года он составил почти 29 процентов, что на 9 процентов выше среднего роста заработной платы в столице, заключил Пуртов.