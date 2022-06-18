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Число ДТП упало в Москве на 15 процентов благодаря каршерингу

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Число ДТП упало в Москве на 15 процентов благодаря каршерингу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Популярность каршеринга выросла в Москве, при этом аварийность на дорогах за пять месяцев снизилась на 15 процентов. Об этом в субботу, 18 июня, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Одним автомобилем в среднем пользуются шесть-семь раз в сутки. Благодаря сервису в день в город не выезжают больше 100 тысяч личных машин. Это снижает нагрузку на дороги, уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что сервис стал безопаснее: так, в 2022 году москвичи воспользовались услугами каршеринга почти на миллион раз больше, чем в прошлом году, но число ДТП снизилось на 15 процентов.

Кроме того, количество раненых при авариях стало меньше на 17 процентов. Однако число погибших не изменилось — 11 человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов рассказал, что количество тяжелых ДТП в Москве снизилось в два с половиной раза за десять лет. Он подчеркнул, что столица является самым безопасным регионом России по количеству смертей на дороге.

Ликсутов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу снизить уровень аварийности на дорогах.

Максим Ликсутов Каршеринг ДТП
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