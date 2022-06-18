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Дептранс рассказал о популярности поездок на велосипедах и самокатах в Москве

Лейла Алиева
Город
Дептранс рассказал о популярности поездок на велосипедах и самокатах в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Дептранс Москвы рассказал, какие маршруты чаще всего выбирают горожане для поездок на велосипедах и самокатах.

— В этом сезоне жители совершили более восьми миллионов поездок на электросамокатах и прокатных велосипедах. Больше 70 процентов из поездок на самокате и 60 процентов на велосипеде связаны с транспортными целями — пользователи добираются до конкретной точки, — говорится в сообщении.

Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах. Обычно горожане едут от станций метро и остановок общественного транспорта до дома или офиса.

Велосипеды используются чаще всего для коротких поездок, так, среднее время в пути составляет 36 минут. Отмечается, что москвичи предпочитают небольшие поездки между близлежащими станциями.

При этом в районах новостроек люди также активно пользуются велопрокатом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в десяти столичных районах летом 2022 года откроют постоянные и временные велодорожки и велополосы. Специалисты ЦОДД обновят временную велополосу на Лесной и Новолесной улицах, а на Малой Бронной перенесут полосу для велосипедистов с тротуара на проезжую часть.

Велосипеды электросамокаты Москва
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