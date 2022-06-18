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Психолог перечислила способы борьбы с нежеланием работать летом

Лейла Алиева
Общество
Психолог перечислила способы борьбы с нежеланием работать летом
Фото: Pexels

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о методах борьбы с нежеланием работать летом.

— Один из парадоксальных способов — перестать себя заставлять. Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать. Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель, — отметила специалист.

По ее словам, планы на выходные хорошо помогают пережить рабочую неделю. Это могут быть встречи с друзьями, поход в гости или выезд на шашлыки.

Также необходимо напоминать себе, что работа является средством достижения определенной степени свободы для человека. Например, можно составить список вещей, которые нельзя себе позволить, если лишиться заработка, передает слова Панфиловой радио «Говорит Москва».

До этого психологи назвали важные сигналы, которые говорят о том, что человеку пора менять работу. По словам психолога Натальи Малышевой, первыми сигналами к тому, что нужно менять работу, является нежелание вставать по утрам, поиск причин для конфликта в коллективе, постоянное ожидание окончания рабочего дня.

Также стоит задуматься о смене работы, когда нет перспектив для развития, так как состояние стагнации отрицательно сказывается на здоровье человека.

Работа Лень Психология
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