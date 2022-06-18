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Алиханов предупредил Литву о последствиях из-за ограничения транзита

Лейла Алиева
Общество
Алиханов предупредил Литву о последствиях из-за ограничения транзита
Фото: Пресс-служба Совфеда

Действия Литвы по запрету на транзит ряда товаров в Калининградскую область из регионов России незаконны. Об этом в субботу, 18 июня, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

— Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и ЕС далеко идущие последствия. В частности, хочу процитировать несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, здесь идут ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялось и европейское сообщество, и РФ, — сказал политик.

Администрация Калининградской области предложит федеральным властям России принять ответные меры в отношении Литвы из-за введения незаконных ограничений, если их не отменят, отметил Алиханов в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменяют транзит товаров, которые попадают под санкции ЕС. Запрет транзита потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Алиханов добавил, что на железнодорожный транзит в Калининградскую область из регионов России, предварительно, перевезли до 50 процентов грузов, которые попали под санкции ЕС.

Калининградская область Антон Алиханов Литва
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