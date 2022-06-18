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В ЛНР сообщили о возможном взрыве емкости с кислотой около Северодонецка

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили о возможном взрыве емкости с кислотой около Северодонецка
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столб оранжевого дыма поднимается в районе Северодонецка. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения, — сказал дипломат.

Дым, как уточнил он, напоминает цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой. Однако эту информацию пока официально не подтвердили, передает слова Мирошника РИА Новости.

До этого стало известно, что на въезде в Северодонецк установили российский флаг. Отмечается, что город уже полностью находится под контролем российских военных и Народной милиции ЛНР.

Оставшиеся украинские военные контролируют только промзону комбината «Азот». На брошенных позициях украинских военнослужащих были обнаружены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что республиканские солдаты совместно с российскими войсками закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот». Уточняется, что Народная милиция и чеченские бойцы полка «Ахмат» занимаются зачисткой территории.

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