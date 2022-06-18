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Стало известно об этапировании руководителей «Азова» в Россию

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно об этапировании руководителей «Азова» в Россию
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию России. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений, — сказал собеседник агентства.

При этом, в какой именно регион России, а также командиры каких украинских подразделений были также этапированы вместе с ними, источник не уточнил, передает ТАСС.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые военные из состава ВСУ, которые находились на заводе «Азот» в Северодонецке, начали складывать оружие. Он добавил, что в целях безопасности сдающихся украинских военнослужащих, а также родственников их численность пока не разглашается.

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