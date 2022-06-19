На 87-м километре МКАД произошло ДТП с тремя автомобилями

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На 87-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

По информации собеседника издания, в результате дорожного инцидента есть пострадавшие. Также сообщается, что водитель одного из автомобилей скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место инцидента медики осмотрели шестерых человек. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались от госпитализации.

Накануне в пресс-службе столичного департамента и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о серьезном ДТП с участием двух автомобилей неподалеку от дома 22/14 по Смоленскому бульвару. Известно, что в ходе столкновения одна из машин перевернулась и выехала на тротуар.

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 100-го километра МКАД. Авария произошла на внутренней стороне дороги в районе нацпарка «Лосиный Остров».