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Москвичам рассказали о главных событиях в социальной сфере за прошедшую неделю

Егор Провоторов
Город
Москвичам рассказали о главных событиях в социальной сфере за прошедшую неделю
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Пресс-служба мэра и правительства столичного региона рассказала о главных событиях в социальной сфере, которые произошли на минувшей неделе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что жители региона с онкологическими заболеваниями и их родственники теперь имеют возможность обратиться за бесплатной психологической помощью. Специалисты круглосуточной горячей линии готовы давать консультации по телефону или записывать пациентов на очную встречу с психологом.

Кроме того, в столице к профильной работе приступил крупнейший в стране перинатальный центр на базе городской клинической больницы №67. Во время пандемии в нем лечились пациенты с коронавирусом. Помимо этого, расширен список специальностей для получения почетного статуса «московская медсестра».

Также стало известно о том, что капремонт педиатрического корпуса крупнейшей в России детской больницы — Морозовской — завершится в сентябре текущего года. Кроме того, появилась информация, что с начала года почти восемь тысяч жителей столицы открыли свой бизнес при поддержке службы занятости «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, нежели за тот же период 2021 года.

Помимо этого стали известны подробности проведения общегородского выпускного в Парке Горького. На празднике соберется 35 тысяч человек, которые увидят концерт с более 50 популярными артистами. Также появилась информация, что более 117 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом «Социальный навигатор» с начала года, передает портал mos.ru.

В минувшую пятницу, 17 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на стенде столицы на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) можно увидеть, как меняются промышленные зоны города и узнать о создании новых рабочих мест и поддержки бизнеса.

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