В ЛНР сообщили о сдаче в плен командного состава айдаровцев под Северодонецком

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Радикалы из числа националистического украинского батальона «Айдар», включая командный состав, добровольно сдались в плен военнослужащим Луганской народной республики (ЛНР) под населенным пунктом Северодонецк. Об этом в минувшую субботу, 18 июня, сообщили в Народной милиции республики.

По информации источника в силовом ведомстве региона, вечером в субботу была завершена зачистка населенного пункта Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

— Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона, — рассказал представитель Народной милиции ЛНР в интервью ТАСС.

Накануне появлялась информация, что Вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают вести переговоры с украинскими боевиками о возможной сдаче последних в плен в Северодонецке.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти запросили открытие гуманитарного коридора для выхода гражданских с территории комбината «Азот» в Северодонецке.