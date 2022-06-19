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Сенатор Косачев считает Литву флагманом разрушения международного права

Егор Провоторов
В мире
Сенатор Косачев считает Литву флагманом разрушения международного права
Фото: Пресс-служба Совфеда

Начиная блокаду Калининграда, Литовская республика нарушает целый ряд международных нормативно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза перед Россией, заявил в субботу, 18 июня, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, прибалтийское государство в рамках санкций нарушает ряд международных законов, начиная блокаду Калининградской области. Эти правовые акты затрагивают не только обязательства самой республики, но и Евросоюза в целом, написал он на своем канале в Telegram.

Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что соглашение о сотрудничестве между Москвой и Брюсселем от 24 июня 1994 года не денонсировано до сегодняшнего дня. В соответствии с этим документом, стороны согласны с тем, что принцип свободы транзита является существенным условием достижения целей договора.

Накануне стало известно, что Литовские железные дороги с полуночи субботы, 18 июня, отменяют транзит российских товаров, которые попадают под санкции Европейского союза.

Евросоюз (ЕС) Санкции Калининградская область
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