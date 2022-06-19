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Конгрессмен из США указал на «убийственную» для Байдена ситуацию в стране

Егор Провоторов
В мире
Конгрессмен из США указал на «убийственную» для Байдена ситуацию в стране
Фото: Unsplash

Рекордная стоимость топлива в США вкупе с высокой инфляцией могут стать «убийственными» для президента страны Джо Байдена накануне промежуточных выборов в американский конгресс, заявил парламентарий от штата Техас Лэнс Гуден.

По словам политика, ситуация с серьезной инфляцией и рекордной стоимостью горючего в Штатах в течение ближайшего времени не изменится, поскольку Белый дом продолжает «подливать в огонь дорогой бензин».

— Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании, — заметил конгрессмен.

Парламентарий заметил, что жители Соединенных Штатов чувствуют себя ущемленными и сыты по горло возникшей в стране ситуацией, однако глава государства «показывает пальцем на всех, кроме себя».

Гуден также подчеркнул, что текущий кризис в стране стал результатом чрезмерных расходов государства и вливаний денег в экономику, что в итоге привело к «катастрофе», пишет РИА Новости.

Накануне американский политический обозреватель и юморист Джимми Дор упрекнул президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который часто называет рекордную инфляцию в стране «путинским подорожанием».

Инфляция Джо Байден США
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