Стало известно о пленении офицера украинского батальона «Айдар» в ЛНР

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Один из командиров националистического украинского батальона «Айдар» попал в плен в ходе взятия села Метелкино в окрестностях Северодонецка российскими силами, сообщил журналистам в воскресенье, 19 июня, источник в силовых структурах.

— При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона "Айдар". Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный, — пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного собеседника.

Помимо этого, двое пленных украинских силовиков отправлены в столицу Луганской народной республики из города Рубежное, расположенного по соседству с Северодонецком, сообщил осведомленный источник.

В настоящее время после взятия населенного пункта Метелкино ведутся бои за находящееся по соседству село Сиротино, пишут журналисты. Накануне были зафиксированы «прилеты» российских ракет по позициям радикалов в этом селе, что дало возможность Народной милиции ЛНР развить наступление.

Накануне стало известно, что зачистка Метелкино была произведена вечером в субботу, 18 июня.