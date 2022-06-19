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Италия пока не готова к немедленному прекращению поставок российского газа

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В мире
Италия пока не готова к немедленному прекращению поставок российского газа
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Италия в данный момент не готова к немедленному прекращению поставок газа из России, однако может пережить без голубого топлива из РФ грядущую зиму, заявил в субботу, 18 июня, руководитель ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

Выступая в городе Болонья на одном из мероприятий, организованном редакцией газеты La Repubblica, функционер заявил, что сейчас предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос в стране.

Специалист уверен, что немедленно отказаться от российского газа можно было бы грядущей осенью или зимой. Сейчас газохранилища в Италии заполнены чуть более чем на половину, к октябрю им нужно оказаться на уровне 70–80 процентов, чему должны поспособствовать увеличившиеся двукратно поставки из Алжира.

При самом худшем сценарии, считает Дескалци, Италия будет обязана форсировать поступление голубого топлива из других стран. Он заметил, что диверсификация источников позволит стране перезимовать, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что сокращение поставок природного газа из России вынудило европейские страны использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона.

газоснабжение Россия Италия
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