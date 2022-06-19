Попова: В России нет необходимости в массовой вакцинации от холеры

Фото: Пресс-служба Совфеда

Необходимости в массовой вакцинации российского населения от холеры нет, степень риска невысока, заявила журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Глава отечественного ведомства заявила, что сотрудники Роспотребнадзора проводят мероприятия, которые дополнительно снижают эти риски.

— В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться, — подчеркнула Попова в интервью РИА Новости.

Руководитель ведомства заметила, что от холеры есть российская вакцина, которую не нужно колоть, поскольку она выпускается в формате таблеток.

В конце апреля Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Согласно документу, усиливается контроль над лабораторным исследованием сточных вод. Также предусматривается проведение тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания.