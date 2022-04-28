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Глава Роспотребнадзора подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры

Евгений Белоусов
Общество
Глава Роспотребнадзора подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве в четверг, 28 апреля.

— Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны, — отметили в пресс-службе.

Согласно документу, усиливается контроль над лабораторным исследованием сточных вод. Также предусматривается проведение тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания.

Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны будут оценить готовности госпитальной и лабораторной базы и организовать подготовку медицинских работников. Выполнить это необходимо до 1 июня этого года.

Кроме того, необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий должны будут внести главы российских регионов. А региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, сообщили в Роспотребнадзоре.

6 марта Минобороны РФ сообщало о разработке компонентов для биологического оружия на территории Украины. Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

Позже министерство обнародовало документы о нахождении американских биолабораторий на Украине. По данным документа от 6 марта 2015 года, Пентагон принимал непосредственное участие в финансировании биолабораторий, занимающихся созданием оружия, на Украине.

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