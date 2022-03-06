Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биооружия

Фото: Минобороны РФ

На территории Украины разрабатывали компоненты для биологического оружия. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

— В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — заявил Конашенков.

По его словам, после начала военной спецоперации у «Пентагона возникли серьезные опасения», что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Поэтому 24 февраля украинский минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.