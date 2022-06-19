Гастроэнтеролог предупредил россиян о смертельной опасности картофеля

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Некоторые части картофеля содержат смертельные для человека яды, заявил в субботу, 18 июня, гастроэнтеролог, терапевт петербургской «СМ-Клиники» Сергей Лопатин.

По словам специалиста, в период цветения картофеля на растении образуются продолговатые плоды, которые внешне могут быть похожи на небольшие зеленые ягоды. Именно в них содержится значительное количество солонина, отравление которым может быть смертельно опасно для человека.

Гастроэнтеролог в интервью изданию «Газета.ру» подчеркнул, что при отравлении этим токсином в первую очередь страдает пищеварительная система, затем он нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы.

Для человека смертельно опасной дозой считается диапазон от 20 до 40 миллиграммов солонина. В некоторых случаях отравление этим ядом может привести к летальному исходу.

В минувший вторник, 14 июня, эксперты Роскачества рассказали, что летом на российских прилавках появляется множество овощей и фруктов, которые могут содержать опасные для здоровья пестициды.