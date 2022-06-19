ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Гастроэнтеролог предупредил россиян о смертельной опасности картофеля

Егор Провоторов
Общество
Гастроэнтеролог предупредил россиян о смертельной опасности картофеля
Фото: unsplash

Некоторые части картофеля содержат смертельные для человека яды, заявил в субботу, 18 июня, гастроэнтеролог, терапевт петербургской «СМ-Клиники» Сергей Лопатин.

По словам специалиста, в период цветения картофеля на растении образуются продолговатые плоды, которые внешне могут быть похожи на небольшие зеленые ягоды. Именно в них содержится значительное количество солонина, отравление которым может быть смертельно опасно для человека.

Гастроэнтеролог в интервью изданию «Газета.ру» подчеркнул, что при отравлении этим токсином в первую очередь страдает пищеварительная система, затем он нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы.

Для человека смертельно опасной дозой считается диапазон от 20 до 40 миллиграммов солонина. В некоторых случаях отравление этим ядом может привести к летальному исходу.

В минувший вторник, 14 июня, эксперты Роскачества рассказали, что летом на российских прилавках появляется множество овощей и фруктов, которые могут содержать опасные для здоровья пестициды.

картошка гастроэнтеролог яд
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте