Кормухина призвала россиян не паниковать из-за отсутствия продуктов в магазинах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Граждане России начали выражать беспокойство, заметив полупустые полки в некоторых магазинах. Известная российская исполнительница Ольга Кормухина в минувшую субботу, 18 июня, призвала своих поклонников не наводить панику и набраться терпения, поскольку это все только временные трудности.

Именитая артистка подчеркнула, что все наладится, как только будет решена проблема с логистикой. Знаменитость напомнила, что в Турции, Китае и других дружественных странах также есть качественные товары, способные заменить импортную продукцию Запада.

— Немного подождем, логистика перестроится, и товары с другой стороны поедут. Многие знают по опыту, что есть отличная турецкая продукция, которую жестко «душили» конкуренты с Запада. И есть отличный Китай фабричный. Тоже проверено. Пусть перебесятся напоследок, — написала Кормухина на своем канале в Telegram.

Накануне исполнительница удивилась переходу крымского политика, экс-депутата Государственной думы Натальи Поклонской на новую должность. Кормухина уверена в шпионской деятельности экс-прокурора Крыма.