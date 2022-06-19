Экономист Ругер: Санкции США против России оказались «выстрелом себе в ногу»

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Антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, в итоге оказались «выстрелом себе ж в ногу». Такое мнение выразил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер.

По его словам, рестрикции редко приводят к тому, что страны, в отношении которых они вводятся, меняют свое поведение. Так, санкции не смогли заставить Россию отказаться от своих национальных интересов и изменить свою позицию по Украине.

Факт того, что Россия после введения ограничительных мер наращивает доходы от продажи энергоресурсов, является случаем «непреднамеренных последствий» при «некорректных действиях», подчеркнул эксперт.

Экономические издержки также доказывают факт несостоятельности и непредсказуемости санкционной политики, считает Ругер. Так, именно Штаты платят за содержание арестованных российских яхт, страдают из-за цен на нефть и на продукты питания.

— Повторюсь: все очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу, — цитирует экономиста РИА Новости.

До этого профессор Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от введенных в отношении нее санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир.