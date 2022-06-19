В Крыму снесут нелегальный автосервис, где отказались помочь российским военным

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Автосервис в Красногвардейском районе Крыма, где специалисты отказались обслуживать автомобиль российских военных, построен незаконно и будет снесен. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

До этого в социальных сетях появилось видео одного из солдат, на котором военным отказали в ремонте колеса даже за деньги исходя из того, что военным якобы «не помогают». Владелец станции Вилен Сейтосманов позже назвал ситуацию недоразумением и подчеркнул, что его сервис не может обслуживать грузовики. Константинов при этом заявил, что выяснит, на каких основаниях авто с символикой Z отказали в ремонте.

— В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство, — пояснил глава регионального парламента.

Произошедшее, по словам Константинова, послужит хорошим уроком предпринимателю. Он также подчеркнул, что если владельцу станции не нравится Россия, он может уехать на Украину. Однако там его, скорее всего, «отправят в окоп защищать мираж украинского государства», передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что безопасность Крыма гарантирована принимаемыми российскими военными превентивными и дополнительными мерами.