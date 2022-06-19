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Кадыров заявил о больших потерях иностранных наемников на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил о больших потерях иностранных наемников на Украине
Фото: vk/ramzan

Иностранные наемники на Украине несут большие потери, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. воскресенье, 19 июня.

— Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины, — заявил лидер ЧР.

Еще в начале марта иностранные солдаты хвастались лихачеством на бронетранспортерах, а сейчас они же «безысходно констатируют свою беспомощность», написал Кадыров в своем Telegram-канале, приведя в пример американского наемника Джеймса Васкеса, который в одном из постов в соцсетях написал о больших потерях и признался, что хочет вернуться домой как можно скорее.

Возглавлявший украинскую делегацию в ходе мирного переговорного процесса с Россией политик Давид Арахамия в четверг, 16 июня, заявил, что ежедневно украинские силы теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными», тогда как среднесуточные потери армии этой страны составляют около 200–500 человек.

Украина Рамзан Кадыров Армия
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