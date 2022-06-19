Здание ИНИОН РАН в Москве введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Нахимовский проспект, 51/21 Карта всех событий

Специалисты готовят восстановленное здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) к вводу в эксплуатацию. Сотрудники института смогут приступить к работе уже в этом году, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 19 июня.

— Пожар в здании ИНИОН РАН по адресу Нахимовский проспект, дом 51/21, случился в январе 2015 года. Здание частично обрушилось, все, что осталось от сгоревшего здания, снесли, а на историческом месте возвели новое строение, — добавил Левкин.

По его словам, проект здания был разработан с опорой на эскизы и архивные фотографии исторического здания. Внешний облик института, в том числе световые фонари на кровле, были сохранены, при этом специалисты также учли строительные и противопожарные нормы.

Площадь хранения книг при перепланировке увеличилась — в подземной части здания оборудовали новое фондохранилище. Помимо этого, рабочие увеличили площадь конгресс-центра и создали зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Строительство нового здания на месте сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН у станции метро «Профсоюзная» начали в июне 2020 года.