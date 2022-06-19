ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Здание ИНИОН РАН в Москве введут в эксплуатацию в этом году

Георгий Соланович
Город
Здание ИНИОН РАН в Москве введут в эксплуатацию в этом году
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Нахимовский проспект, 51/21 Карта всех событий

Специалисты готовят восстановленное здание Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) к вводу в эксплуатацию. Сотрудники института смогут приступить к работе уже в этом году, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в воскресенье, 19 июня.

— Пожар в здании ИНИОН РАН по адресу Нахимовский проспект, дом 51/21, случился в январе 2015 года. Здание частично обрушилось, все, что осталось от сгоревшего здания, снесли, а на историческом месте возвели новое строение, — добавил Левкин.

По его словам, проект здания был разработан с опорой на эскизы и архивные фотографии исторического здания. Внешний облик института, в том числе световые фонари на кровле, были сохранены, при этом специалисты также учли строительные и противопожарные нормы.

Площадь хранения книг при перепланировке увеличилась — в подземной части здания оборудовали новое фондохранилище. Помимо этого, рабочие увеличили площадь конгресс-центра и создали зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Строительство нового здания на месте сгоревшей библиотеки ИНИОН РАН у станции метро «Профсоюзная» начали в июне 2020 года.

Строительство Российская академия наук (РАН) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте