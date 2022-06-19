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В Москве прошли соревнования по бегу «МедЗАбег»

Георгий Соланович
Город
В Москве прошли соревнования по бегу «МедЗАбег»
Фото: tookapic/Pixabay

В Москве в рамках ежегодного фестиваля для врачей «Формула жизни» в преддверии Дня медицинского работника в столичном спортклубе «Альфа Битца» состоялись соревнования по бегу «МедЗАбег». Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в воскресенье, 19 июня.

— Скорость и выносливость на дистанции 1000, 2000 и 5000 метров продемонстрировали 500 работников стационаров, поликлиник и других организаций столичной системы здравоохранения. Это яркое событие никого не оставило без эмоций. Сегодня все участники и гости «МедЗАбега» — победители, потому что изо дня в день своим самоотверженным трудом они сохраняют, оберегают и спасают жизни и здоровье москвичей, — подчеркнула заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

В мероприятии приняли участие 98 медорганизаций и учреждений системы здравоохранения. В соревнованиях победила команда ГКБ имени Филатова, второе место досталось Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, третье место заняли бегуны из Центра медицинской профилактики ДЗМ.

Помимо командных соревнований, регламентом было предусмотрено определение победителей в личном зачете в пяти возрастных группах, при этом забеги были разделены на мужской и женский.

Так, победителями среди мужчин на дистанции 5000 метров стали Андрей Кириллов (Детская городская поликлиника № 61), Дмитрий Муляр (Диагностический клинический центр № 1 ДЗМ) и Андрей Пантюхин (Московский научно-практический центр медреабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ).

Среди женщин первыми финишировали Анна Кириллова (Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова), Татьяна Фомина (Центр медицинской профилактики ДЗМ) и Евгения Куприянова (Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных врачей с профессиональным праздником.

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