Russpass подготовил экскурсии для участников Московской недели моды

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил культурную программу для участников и гостей Московской недели моды. Десять бесплатных экскурсий пройдут с 22 по 26 июня утром и вечером, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 19 июня.

— Во время прогулки по маршруту «Москва по-новому: прогулка по модным местам столицы» можно оценить, как изменилась атмосфера центра города и какие появились тренды в архитектуре и культуре. Маршруты «Москва задает тренды: музеи, прогулки, шопинг» и «Лучший город Земли: знакомство с модными местами столицы» позволят увидеть Москву с разных ракурсов — как город современных выставок, уникальной истории и важных событий, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для участия в культурной программе необходимо зарегистрироваться на специальной стойке в «Заповедном посольстве» «Зарядье» с 21 по 26 июня.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в Russpass также доступны экскурсии по центру дизайна Artplay, территории центра современного искусства «Винзавод», кинотеатру «Художественный» и других культурных местах столицы. Гиды во время прогулок расскажут о стиле жизни москвичей в разные эпохи, устройстве отелей и архитектурных решениях.

Накануне сообщалось, что в Russpass теперь можно приобрести билеты на выставку ГМИИ имени Пушкина «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых».