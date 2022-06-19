Посол ЛНР в России Мирошник заявил о сдаче в плен командиров «Айдара»

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Члены националистического батальона «Айдар» сдаются в плен в пригороде Северодонецка. Информацию об этом подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник в воскресенье, 19 июня.

— В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

До этого о том, что один из командиров националистического украинского батальона «Айдар» попал в плен в ходе взятия села Метелкино в окрестностях Северодонецка российскими силами, сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Помимо этого, по словам источника, двое пленных украинских силовиков отправлены в столицу Луганской народной республики из города Рубежное, расположенного по соседству с Северодонецком.

Журналисты также отмечали, что в настоящее время после взятия населенного пункта Метелкино ведутся бои за находящееся по соседству село Сиротино. Были зафиксированы «прилеты» российских ракет по позициям радикалов в этом селе, что дало возможность Народной милиции ЛНР развить наступление.