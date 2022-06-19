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Фотовыставка «Московская медицина: профессия и хобби» открылась на Тверском бульваре

Георгий Соланович
Город
Фотовыставка «Московская медицина: профессия и хобби» открылась на Тверском бульваре
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В воскресенье, 19 июня, в День медицинского работника на Тверском бульваре и в Екатерининском парке открылась фотовыставка «Московская медицина: профессия и хобби». Экспозиция посвящена столичным врачам, сообщили организаторы мероприятия.

Посетить фотовыставку сможет каждый желающий в течение месяца. На стендах представлены фотографии врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи. Фотографии расскажут горожанам о другой стороне их жизни — о спортивных достижениях, семьях и хобби.

Сами участники экспозиции гордятся тем, что смогли принять участие в таком большом событии.

— Я впервые принимаю участие в таком масштабном городском проекте. Это большая гордость и честь для меня. Сама концепция фотовыставки мне сразу очень понравилась, поскольку есть редкая возможность рассказать о жизни медицинских работников за периметром своей службы, рассказать о себе не только как о профессионале своего дела, но и как о разносторонней личности, поделиться личным рецептом, как найти баланс в жизни между работой, воспитанием детей и любимым хобби, — рассказала фельдшер выездной бригады Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Елена Суворова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных врачей с профессиональным праздником.

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