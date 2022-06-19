Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта в столице.

Ежегодно, подчеркнул он, необходимо обновлять от 40 до 80 тысяч автомобилей каршеринга и такси. При этом на обновление автопарков правительством Москвы с сентября 2022 года будет выделяться вдвое больше средств.

Ликсутов добавил, что 97 процентов автомобилей такси и каршеринга работают внутри ЦКАД. Глава департамента считает, что в этой сфере имеются ощутимые перспективы для внедрения электромобилей, однако для этого нужна будет соответствующая сеть заправок.

Он уточнил, что в Москве в настоящее время действует уже 100 электрозаправок, а их число намерены увеличить. Планы насчет завода «Москвич» еще формируются, так как не осталось ни технической документации, ни наработок, добавил руководитель департамента.

При этом на предприятии сохранился коллектив профессионалов, подчеркнул он. Часть моделей, которые планируют собирать на «Москвиче», могут использовать для работы в такси и каршеринге.

Ликсутов также рассчитывает на скорую реализацию планов по обновлению подвижного состава городского транспорта. Он также считает, что для скорейшего развития этого направления нужно создать компонентную базу на территории России, сообщает Business FM.

До этого Ликсутов сообщил, что популярность каршеринга выросла в Москве, при этом аварийность на дорогах за пять месяцев снизилась на 15 процентов.

Он подчеркнул, что сервис стал безопаснее. Так, в 2022 году москвичи воспользовались услугами каршеринга почти на миллион раз больше, чем в прошлом году, но число ДТП снизилось на 15 процентов.