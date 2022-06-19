Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Рублевском шоссе

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Россия, Москва, улица Маршала Тимошенко Карта всех событий

Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 19 июня.

Авария произошла перед пересечением Рублевского шоссе с улицей Маршала Тимошенко при движении в сторону центра. Известно, что в настоящее время на месте инцидента работают оперативные городские службы.

Движение транспорта временно осуществляется по двум полосам из четырех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позднее стало известно, что специалистам удалось восстановить движение на данном участке.

До этого сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. В результате дорожного инцидента есть пострадавшие.

Также известно, что водитель одного из автомобилей скрылся с места происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались остаться в больнице.