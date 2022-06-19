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Половина месячной нормы осадков выпадет в Центральной России 20–26 июня

Антон Махов
Общество
Половина месячной нормы осадков выпадет в Центральной России 20–26 июня
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Дождливая погода ожидается в Центральной России в начале следующей недели. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Будняя часть предстоящей недели в Центральной России будет дождливой, а начало — прохладным. В понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и особенно в утренние часы (около 06:00), когда прольется до 6,3 миллиметра небесной влаги, что не позволит воздуху остывать ниже плюс 10–15 градусов. Днем немного распогодится и воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы — плюс 18–23 градуса. Вторник ожидается самым холодным: после полудня из-за пасмурного неба и обложных дождей (8,7 миллиметра осадков) столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов тепла, — сказал метеоролог.

При этом в среду, 22 июня, пройдет небольшой дождь. Согласно прогнозам, в этот день выпадет около 4,3 миллиметра осадков. После этого потеплеет, а воздух прогреется до плюс 18–23 градусов тепла.

Ливни ожидаются в четверг, 23 июня, а в пятницу, 24 июня, «эхом уходящего циклона» пройдут заключительные дожди. Общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35–40 миллиметров, или около половины всей месячной нормы, уточнил синоптик.

Скандинавский антициклон к следующим выходным принесет в Центральную Россию солнечную и теплую погоду. В субботу, 25 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

Днем температура будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В середине дня воскресенья, 26 июня, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов, написал Тишковец в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что 19 июня Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса тепла, в Подмосковье — на один градус выше.

Евгений Тишковец Россия Погода
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