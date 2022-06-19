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Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на 5-м километре МКАД

Антон Махов
Происшествия
Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на 5-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Авария с участием грузовика произошла на 5-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 19 июня.

— Движение по внешней и внутренней стороне МКАД в районе ДТП осуществляется по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Инцидент произошел перед развязкой с Носовихинским шоссе. На месте работают оперативные службы города, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что грузовик наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате водитель КамАЗа погиб.

До этого сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. В результате дорожного инцидента есть пострадавшие.

Также известно, что водитель одного из автомобилей скрылся с места происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались остаться в больнице.

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