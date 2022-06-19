Собянин рассказал о ходе благоустройства парка «Яуза»

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты привели в порядок половину неухоженной природной территории будущего парка «Яуза». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 19 июня.

— Комфортное общественное пространство создали вдоль Чукотского проезда и Заповедной улицы. Обновили парк спорта и скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, парк «Сад будущего», — сказал глава города.

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В итоге общая площадь «Яузы» составит более 350 гектаров, уточнил мэр. В 2021 году были закончены работы в пойме реки Чермянки, а два района, Отрадное и Южное Медведково, соединили экологическими тропами.

Для занятий спортом построили скейт-парк, памп-треки, теннисные корты и площадку для уличного спорта, подчеркнул глава города. При этом в 2022 году ведутся работы еще на двух участках — от МКАД до Енисейской улицы.

Кроме того, на участке вдоль Северодвинской улицы построят культурно-досуговый кластер с амфитеатром, зоной отдыха и детской площадкой с фонтаном. При этом поблизости построят павильон досугового центра.

Там смогут заниматься участники проекта «Московское долголетие». Также обновят два спортивных кластера на участке от Широкой до Енисейской улицы, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с созданием современного многофункционального спортивного кластера в будущем парке «Яуза» на северо-востоке столицы.