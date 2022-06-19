Мосгортранс предупредил об уголовной ответственности за ДТП с участием общественного транспорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Виновники ДТП с участием общественного транспорта могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Чаще всего ДТП с участием наших автобусов происходят из-за нарушения сторонними водителями правил маневрирования и перестроения, несоблюдения дистанции и скоростного режима, а также правил проезда перекрестка. Хочу особо отметить, что в результате таких опасных и необдуманных маневров могут пострадать пассажиры городского транспорта, — сказал представитель ведомства.

По его словам, 90 процентов аварий с участием общественного транспорта происходит по вине сторонних водителей. Он отметил, что водителя-виновника могут привлечь к ответственности, даже если контакта транспортных средств не было.

Это означает, что если водитель маневром вынудил шофера общественного транспорта предпринять действия, которые привели к аварии, то ему придется отвечать по закону. При этом если в ДТП пострадали люди, то шансы понести уголовную ответственность существенно возрастают.

Так, в 2022 году по решению суда два водителя легковых автомобилей были лишены права управления ТС на полтора года. В другом случае водитель был наказан штрафом, но в обеих ситуациях были подготовлены иски о взыскании убытков, заключил Асаул.

До этого глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что популярность каршеринга выросла в Москве, при этом аварийность на дорогах за пять месяцев снизилась на 15 процентов.

Он подчеркнул, что сервис стал безопаснее. Так, в 2022 году москвичи воспользовались услугами каршеринга почти на миллион раз больше, чем в прошлом году, но число ДТП снизилось на 15 процентов.