Восемь пар поженились на Северном речном вокзале 18 июня

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Восемь пар обменялись кольцами 18 июня на Северном речном вокзале в рамках совместного проекта с московскими ЗАГСами. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 19 июня.

— Мы очень рады, что для самой важной в жизни церемонии многие молодожены выбирают Северный речной вокзал. В этом сезоне здесь поженились уже 12 пар. Поздравляем их с замечательным праздником и желаем счастья! — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что следующее торжество состоится 25 июня, а церемонии будут проводить в течение всего лета. Проект «Новые адреса счастья» позволяет обменяться кольцами в живописных местах Москвы, при этом место торжества будет закрыто на время церемонии, передает Telegram-канал ведомства.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о других площадках проекта «Новые адреса счастья». Пары могут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах Москвы. Для тех, кто любит незабываемый вид, подойдут башни «Москвы-Сити», а романтикам по душе придутся Московская канатная дорога и «Москвариум».