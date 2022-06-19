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Более 30 километров новых выделенных полос заработает в Москве в 2022 году

Антон Махов
Город
Более 30 километров новых выделенных полос заработает в Москве в 2022 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 30 километров новых выделенных полос заработает в Москве в 2022 году. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 19 июня.

— Благодаря выделенкам электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, снижается количество ДТП. В 2022 году водители стали на 44 процента реже выезжать на выделенные полосы и на некоторых улицах число аварий уменьшилось на 25 процентов, а время ожидания на остановке сократилась вдвое, — сказал руководитель ведомства.

Также он отметил, что выделенки нужны, чтобы маршруты следовали регулярно, а пассажиры не тратили время в пробках. Суммарно в Москве уже действуют 398 километров выделенных полос, из них 42 километра заработали в 2020–2021 годах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта в Москве. Ежегодно, подчеркнул он, необходимо обновлять от 40 до 80 тысяч автомобилей каршеринга и такси.

При этом на обновление автопарков правительством Москвы с сентября 2022 года будет выделяться вдвое больше средств. Ликсутов добавил, что 97 процентов автомобилей такси и каршеринга работают внутри ЦКАД.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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