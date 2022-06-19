Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Свыше 20 рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания» в воскресенье, 19 июня.

Так, в настоящее время во Внукове отменено три рейса, а еще четыре задерживаются. При этом в аэропорту Домодедово задерживаются пять рейсов.

В Шереметьеве задержаны шесть рейсов, а два — отменены. Наконец, аэропорт Жуковский принимает рейсы в штатном расписании, отмечается на сайте «Яндекс.Расписания».

16 июня стало известно, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлили до 24 июня. Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

Также сообщалось, что лоукостер «Победа» обсудит вопрос о переводе рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. До летнего расписания 2022 года компания выполняла часть полетов из этого аэропорта, и лоукостера полностью устраивает качество обслуживания рейсов.