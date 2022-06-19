Эксперт назвал последствия запрета на скачивание Windows в России

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Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил IT-эксперт Герман Клименко.

— Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10-ю и 11-ю Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов, — пояснил специалист.

Также эксперт уточнил, что сейчас в России чаще всего используют два типа операционных систем — Windows и Mac. Кроме обозначенных, имеется система Linux, которая способна стать достойной альтернативой в будущем, передают слова Клименко «Известия».

19 июня сообщалось, что при попытке установить Windows 10 и 11 с официального сайта американской компании Microsoft система выдает ошибку. При попытке скачивания Windows 10 появляется другое сообщение: 404 — File or Directory not found. Компания Microsoft никаких заявлений по данному факту не делала.