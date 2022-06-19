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Главархив Москвы получил истории болезней из Института Склифосовского

Антон Махов
Город
Главархив Москвы получил истории болезней из Института Склифосовского
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Истории болезней времен Великой Отечественной войны передали из Института имени Склифосовского в Главархив Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе архивного учреждения в воскресенье, 19 июня.

— Главархив Москвы принял на вечное хранение почти 11 тысяч историй болезней времен Великой Отечественной войны, которые удалось сохранить сотрудникам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Обычно срок жизни подобных медицинских документов — 25 лет, после чего их выделяют к уничтожению, но в институте скорой помощи обеспечивали их сохранность в течение почти 80 лет, — говорится в сообщении.

Документы будут хранить и использовать в научно-просветительских проектах без разглашения данных пациентов. По словам начальника главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко, эти документы показывают развитие медицины 1941–1945 годов и содержат сведения о новейших для того времени методах диагностики и лечения больных, передает ТАСС.

До этого Главархив Москвы представил новый эпизод подкаста «Голоса Победы», посвященный работе медиков в период Великой Отечественной войны. В новом эпизоде глава экспертной группы по военной истории Михаил Моруков и главный специалист выставочного отдела Татьяна Булавкина рассказывают о сложнейших условиях, в которых приходилось работать медперсоналу.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского Великая Отечественная война Документы
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