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Кадыров заявил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНР

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил о сдаче в плен группы ВСУ в поселке Врубовка в ЛНР
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ в поселке Врубовка ЛНР.

— Недавно бойцам чеченских спецподразделений в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер, — сказал политик.

Также он отметил, что любой гражданин Украины может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность. После этого принужденно мобилизованных отправят на фронт, предупредил глава Чечни.

Киевские власти, по его мнению, не пытаются достичь военного преимущества, а используют их как потенциальных жертв и часто их расстреливают. Это помогает говорить европейским партнерам о больших потерях и запрашивать финансовую и военную помощь, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке подают сигналы о готовности к переговорам. Уточняется, что условия сложения оружия для боевиков ВСУ не улучшатся, однако переговорный процесс будет продолжен.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР
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